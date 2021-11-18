Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

İsrail Başbakanı Bennett, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çiftin serbest bırakılması dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu görüşme, İsrail Başbakanlığı ve Erdoğan arasında 2013 yılından sonraki ilk temas oldu.

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