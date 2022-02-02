Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neçirvan Barzani'yi kabul ettiği belirtildi.