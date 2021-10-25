Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Kabine toplantısı öncesi yapılacak toplantıda iç ve dış siyasi gündem, iş insanı Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçinin durumunun ele alınması bekleniyor.