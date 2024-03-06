Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz. Elazığ'ın yine 31 Mart'ta tarih yazacağına yürekten inanıyorum" dedi. Erdoğan, "Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, temizledik. Yılın 365 günü 7 gün 24 saat operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışındaki terör bataklıklarını yavaş yavaş kurutuyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Ekonomimiz 6 Şubat'ta yaşadığımız ve Elazığ'ı da etkileyen depremlere, bölgedeki çatışmalara rağmen yüzde 4,5 büyüdü." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Emekliler için daha fazlasını yapacağız" ifade etti. Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir." şeklinde konuştu

"31 MART'TA BİR KEZ DAHA SİZLERİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Elazığ'a son olarak geçen sene 1 Nisan'da gelmiştim. Hem deprem konutlarının temelini atmış hem de afet konutlarının kuralarını çekmiştik. Akşama da iftar açmıştık. Şimdi gene bir Ramazan-ı Şerif'in öncesindeyiz. 11 Ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın, sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Elazığ Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinin yanında yer aldı. Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakına sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gakkoşlardan aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz. Elazığ'ın yine 31 Mart'ta tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bu meydan bana Elazığ'ın gümbür gümbür geldiğini, geleceğini söylüyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Gakkoşlar bizimle yürüdüğü müddetçe evelallah kimse bizim önümüzü kesemez. Elazığ desteğini esirgemediği sürece hiç kimse Türkiye'nin bileğini bükemez.

REKLAM

"GİRİLEMEZ DENİLEN NE KADAR YER VARSA HEPSİNE GİRDİK"

Sizlerden aldığımız güçle ülke ve millet düşmanlarına kaçtıkları dağları, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz dar. Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez. Sınırlarımız içinde veya hudutlarımız dışında nerede terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, temizledik. Yılın 365 günü 7 gün 24 saat operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Artık terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Sınırlarımızın dışındaki terör bataklıklarını yavaş yavaş kurutuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık. Irak'taki operasyonlarda hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle orada da güzel neticeler alacağız. Kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Elazığ terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor. Elazığlı vatan evlatları canları ve kanları pahasına bölücü alçaklarla yıllarca mücadele etti. Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şâd olsun. Türkiye üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmediler. Elazığlı yiğitlere ve emanetlerine olan minnet borcumuzu inşallah terörü sonsuza dek bitirene dek ödeyeceğiz. Sözkonusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez. İlayı kelimetullah uğrunda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum.

"EKONOMİMİZ YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomi savunma sanayi, ihracat, istihdam, üretim, çevre ve şehircilikte hamdolsun sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece bu alanda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP, nerede diğerleri? İnşallah 2028 yılında Kaan'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz. Ekonomimiz 6 Şubat'ta yaşadığımız ve Elazığ'ı da etkileyen depremlere, bölgedeki çatışmalara rağmen yüzde 4,5 büyüdü. Milli gelirimiz ilk defa 1 trilyon dolar barajını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. İhracatımız düzenli bir şekilde artmaya, cari açığımız istikrarlı bir şekilde iyileşmeye devam ediyor.

"ENFLASYONU İNDİRMEK BUGÜNDEN YARINA OLACAK ŞEY DEĞİL"

Kovid salgınını ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Avrupasından Amerikasına varıncaya kadar enflasyonu dizginlemek için çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam, ihracat boyutuyla ivme kavmı yaşamadan vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefe ulaşacağız. Nasıl daha önce tek haneli rakamlarda tuttuysak aynısını yine başaracağız. Elbette herşey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

"BU İYİLEŞTİRMELER İÇİN İLAVE KAYNAK 300 MİLYAR LİRAYI BULDU"

Sene başında her bir emeklimize 5 bin lira ödeme yaptık. SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emeklilerimiz ücretlerinde 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük aylığı 10 bin liraya çıkardık. İlk kez bizim uyguladığımız emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Sadece bu iyileştirmeler için ilave kaynak 300 milyar lirayı buldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe, devletimizin gelirleri artıkça inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimizin şunu bilmesini isterim; biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Boş söz veremeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk, hasbi ve harbi davrandık. Vatandaşımız da gönül diliyle, açık yüreklilikle konuştuk. Elele verecek ve sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah'ın izniyle kolaydır.

"ÜLKEMİZİ BÜYÜTMENİN, ŞEHİRLERİMİZİ GENİŞLETMENİN DERDİNDEYİZ"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak tek gayemiz sizlere hizmettir. Ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi genişletmenin derdindeyiz. Belediyelerde her biri şan ve şerefle geçen 30 yıllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda hayal d ahi edilmeyen nice yatırımı, eseri, projeyi ülkemize kazandırdık. Rakiplerimiz ise son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlarla kara çalmakla geçirdi. Bizim ak dediğimize kara diyerek, yaptıklarımızı eleştirerek, mahkeme kapılarında yıllarını harcadılar. Armut piş, ağzıma düş anlayışının getirdiği tembellikten kendilerini kurtaramadılar. Bugün de aynı tavrı sergiliyor, günlerini geçiriyorlar. Deprem başta olmak üzere ülkenin onca derdi varken bölücü örgütün güdümünde hareket edenlerle, kapalı kapılar ardında belediye başkan adaylığı, meclis üyeliği pazarlığı yapıyorlar. Rantı bol belediyeleri kapışmak dışında gündemlerinde hiçbir şey yok. Millet adeta pembe dizi izler gibi bunların kavgalarını, ayak oyunlarını, birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor. Tıpkı bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşların bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Bizim gündemimizde sadece hizmet var, depremin yaralarını sarmak, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var.

"SON 21 YILDA ELAZIĞ'A 137 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK"

Eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla son 21 yılda Elazığ'a 137 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Fırat Üniversitemize 800 yataklı hastane yapmak için çalışmalara başladık. 150 yataklı Palu Devlet Hastanesi başta olmak üzere 4 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 33 bin 796 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. 5615 konutun yapımına devam ediyoruz. 3575 adedi ağırlı köy evi olmak üzere toplam 30 bin 112 konutun yapımına başladık. İnşası devam eden 4713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak 22 bin 512 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 7 millet bahçesinden 6'sını tamamladık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 365 kilometreye çıkardık. Karamağara, Maden ve Kömürhan Köprüsü tünelleri ile birlikte bağlantı yollarını yaptık. Toplam 51 adet köprü inşa ettik. Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Harput yollarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Keban'a doğalgaz arzını sağlayacağız.