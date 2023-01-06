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Haberler İş-Yaşam Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye destek kredilerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye destek kredilerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere yeni destek paketlerini açıkladı. Buna göre 'çiftçi destek kredisi' kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık yüzde 9.75 faiz ve 36 ay vade ile sunulacak. 'Tarımsal KOBİ kredisinde' ise üst limit 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75 olacak. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecek. 'Tarım borç transferi kredisinde', üst limit 5 milyon TL, yıllık faiz yüzde 9.75 ve 60 ay vade imkanı olacak. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçiler bu krediyle Ziraat Bankası'ndan uygun faiz oranlarıyla kredi borçlarını kapatabilecek

Giriş: 06.01.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye destek kredilerini duyurdu
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

-Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz.

-Sanayi devrimi ve teknoloji devrimi insanların hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, toprak hala hayat kaynağı olarak önemini koruyor.

'İNSANLIĞI BÜYÜK BİR KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜK'

-Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden, geleceği ihmal etmiş demektir.

-Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük.

-Tarlasını en modern ekipmanlarla üreten çiftçimizle bu ekipmanları üreten ve satan firmaları ayrı tutmuyoruz.

-Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün halinde geliştirecek adımlar atıyoruz.

-Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz.

-Sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandırdığımız 237 milyarlık kredi miktarının yerine ulaştığını görüyoruz.

-Toprağı aşkla, sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin bu kredileri üretime dönüştürdüğünü ve emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz.

-Tarım arazilerinin toplulaşmasından, sulama tesisleri yapımına, mera korunmasına kadar her alanda hedef büyütüyoruz.

-Her karış toprağın en yüksek verimle ekilmesi ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılıklarını alabilmesi için çalışıyoruz.

DESTEK KREDİLERİ

-Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

-Tarımsal KOBİ kredisi; Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

-Tarım borç transferi kredisi, üst limiti 5 milyon TL yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız.

-Ziraat Bankası’nın Genç ve kadın çiftçi kredilerini 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkartalım diyorum.

-Tarım Kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden, ana para ödemesini yapanların çiftçilerimizin faizleri silinecektir.

-Türkiye Yüzyılı’nın başlıklarından bir tanesi de ‘Üretimin Yüzyılı’dır.

-Dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz, şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazlar.

-Üretmek için ter dökmek lazım. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım.

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