30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da Türk toplumuyla buluşma programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Anavatandan binlerce kilometre uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değildir, Türk milletinin yurtdışındaki gücüdür, temsilcileridir. Türkiye her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır.
Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancıma, örf ve adetlerimize uygun şekilde gelişmelerinin yanında Japon toplumuna da uyum sağlamalarını tavsiye ediyorum. Türkçe'nin yanında Japoncayı da çok iyi öğreneceksiniz. Çocuklarımızın ülkemize ve kültürümüze yabancı kalmaması için elimizden geleni yapacağız.
Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayarak bizleri gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamları ile işbirliği halindeyiz. Ülkemizin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerinizle burada en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum.
FETÖ UYARISI
Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. Himmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını milletinin aleyhine kullanıyorlar. Hırs, nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de o dur.
YENİ BÜYÜKELÇİLİK
Gerektiğinde Japon makamlarına sesinizi duyurabilmek için dayanışma içinde olmalısınız. Bu kapsam Nagoya'da bir büyükelçilik açabiliriz.
THY'DEN OSAKA-İSTANBUL SEFERİ
Japon nüfusu giderek yaşlanıyor. Burada yabancı işçilere kapılar açılmıştır. İşgücü ihtiyacının karşılanması için katkı sağlayacağınızı düşünüyoruz. Çalışma sürelerini Türkiye'de emeklilik için saydırabilmeleri için görüşmeler yürütüyoruz. Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz THY, Osaka'dan İstanbul seferlerine başlıyor. Böylece yeniden doğrudan seyahat edebileceksiniz.
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