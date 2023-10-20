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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin´deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 18:47 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:42
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze´ye yönelik saldırılarla ilgili paylaşımda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yaptığı paylaşımda, "Gazze´ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz" ifadeleri yer aldı.

        "İSRAİL YÖNETİMİ ÖRGÜT GİBİ DAVRANMAKTADIR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze´de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere, samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum" ifadelerine yer verdi.

        "TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin´deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.

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