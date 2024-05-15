Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimin şiddetle kınıyor, acil şifalar diliyorum
Giriş: 15.05.2024 - 21:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 22:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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