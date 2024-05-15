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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimin şiddetle kınıyor, acil şifalar diliyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 21:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 22:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Robert Fico
        #haberler
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