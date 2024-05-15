Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.



Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2024

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