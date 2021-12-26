Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
80 yıllık çileli ömrü boyunca bu ülkenin sanatında derin izler bırakan Necip Fazıl'ı rahmetle anıyoruz. Üstadın izini süren edebiyat damarının devam ettiğini görüyoruz. Üstad yılmadı, korkutulamadı. Çünkü o bir dava insanıydı.
Üstat eserleri ve mücadelesi ile bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu sene 8.si düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri aynı zamanda üstadın davasına bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Hem Star Medya yayıncılığın hem de Kültür Bakanlığımızın hem de jürimizin sayesinde Necip Fazıl Ödülleri kültür sanat dünyamıza yön vermiştir."
"Türkiyenin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayanlar bu ülkeye derin bir katkı sağlamaktadır. 2014 yılından beri takdim ettiğimiz Necip Fazıl Ödüllerine ahde vefa olarak bakıyoruz. Ödül jürisine buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu yıl da 7 isim listemizde yer alıyor. 2021 Necip Fazıl Şiir Ödülünü Mustafa Aydoğan'a takdim ediyoruz. Hikaye ve roman alanında ise Asla Pes Etme, Kar Makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran Mukadder Gemici'yi görüyoruz. "
"Elbette değişim hayatın gerçeğidir ancak değişim ile yozlaşma arasında bir fark vardır. İnsanlık kadim yönlerinin etkilendiği bir dejenerasyon yaşamaktadır. İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşım sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa etti. Beyaz adam vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiası ile soykırımlara imza attı."
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