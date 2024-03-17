Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk-kadın kabristanına çevirdi.

Kabul edelim ki İslam dünyası çok iyi bir sınav veremedi. Pek çok girişimde bulunuldu ama bütün bu diplomatik çabalar İsrail'in şımarıklığının karşısında gereken tesiri sağlayamadı.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi.

Türkiye olarak acı da olsa doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. İlk günden beri Gazzeye gönderdiğimiz insani yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.

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Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez.

Sosyal medyaya ve medyaya yansımayan pek çok sözlü ve fiili saldırının yaşandığını biliyoruz. Dış görünüşünden dolayı kardeşlerimiz hedef alındı. Sandıkta iki kez elde ettiğimiz başarı ile bunların üstesinden geldik.

Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fetret devrine soktular.

Bırakın yeni projelere, eserlere imza atmayı, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar bozdu.

Utanmadan sıkılmadan üstgeçitlere 'İsrafı bıraktık' diyor hangi israfı? Belediye başkanlığı gibi vebali büyük bir görevi yarı zamanlı bir iş gibi yaptılar. Seçim gecesi 'Kazanıyoruz' yalanlarını kendileri bile görmek istemediler.

Kendi şahsi reklamlarına verdikleri ehemmiyetin yarısını, şehrin kördüğüm haline gelen sorunlarının çözümüne vermediler.

31 Mart'ı yeni bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Asla gevşemek rehavete kapılmak yok. Her bir kardeşimizin işte bu geniş zaviyeden bakmasını istiyorum. Elbette bazı eksikler olabilir. Nasıl beş parmağın beşi de bir değilse siyaset sahnesindeki insanların da aynı karar vermesi beklenemez.

Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken sadece 13 gün kaldı. Bugün Konyadaydım. Konyalı kardeşlerimize dedim ki İstanbuldaki tüm Konyalı kardeşlerinizi arayın dedim. Murat Kurum Konyalı.

İstanbulumuzu Muradımıza kavuşturacağımıza inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...