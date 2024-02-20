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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Adalet içinde yaşadığımız evrenin ruhudur. Bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Adaletin kaybolduğu toplumların kısa sürede yıkılıp gittiğini gördük.

"DEMOKRASİMİZE KAST EDEN PEK ÇOK BADİREYLE KARŞILAŞTIK"

Adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin hakim olduğu olağanüstü dönemler milletimizin hafızasında iz bıraktı. Adalet sistemimizi güçlendirmeyi 4 temel ilkemizden biri olarak belirledik. Adaletle birlikte bu ilkeler sağlık, eğitim ve güvenliktir.

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Adalet teşkilatımızı darbeci zihniyetten temizlemeye çalıştık. Darbe girişiminin yanı sıra terör başta olmak üzere demokrasimize kast eden pek çok badireyle karşılaştık. Adalet teşkilatımızı yeniden milletimiz adına karar veren bir güç haline getirmek için çok uğraştık. Yasama, yürütmesiyle yargısıyla ülkemizin huzurunu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda onurlu duruşumuz miras bırakacağımız bir iftihar beratıdır.

8.YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Yargımızın da hala çözüm bekleyen sorunları sıkıntıları vardır. Bunların bir kısmı Anayasa'da yapılması gereken değişikliklerle ilgilidir. Bir kısmı da eski alışkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede adalet altyapımızı geliştirmek için başlattığımız reformları devam ettiriyoruz.

8.Yargı Paketi ile itiraz, istinaf ve temyiz yollarındaki başvuru süreleri 2 hafta olarak düzenleniyor. Meclis'imizin takdiriyle hayata geçecek yargı paketimizi önümüzdeki dönemde yeniler takip edecektir.

"YENİ BİR ANAYASA İHTİYACI VAR"

Yüksek yargı kurumlarımızın arasında da son dönemde vatandaşlarımızın adalete olan güvenini sarsan tartışmalara şahit oluyoruz. Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları konusunda bir belirsizlik söz konusu. Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir.

Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili verdiği tartışmalı kararlar bazı hususların yeniden ortaya konulmasının şart olduğunu da gösteriyor. Uzunca süredir ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yeni anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Meclis'te mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz."