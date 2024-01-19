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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında, "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz" diyen Erdoğan şunları kaydetti: Müslüman'lar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz Kuran'a ve sünnete sıkı sıkıya bağlanmakla mümkündür.

İbn Haldun Üniversitesi, hadis alanında gerçekten önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında 2 projeyi tamamladık, gururluyuz. Toplam 48 ay süren titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik bir külliyat çıktı. Bu çalışmaların başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. "

Ayrıntılar geliyor..