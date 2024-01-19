Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada zulüm görenler için dua ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Toplam 48 ay süren titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik bir külliyat çıktı. Bu çalışmaların başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Erdoğan, "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Hadis Araştırma Töreni'nde konuştu.
Konuşmasında, "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz" diyen Erdoğan şunları kaydetti: Müslüman'lar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz Kuran'a ve sünnete sıkı sıkıya bağlanmakla mümkündür.
İbn Haldun Üniversitesi, hadis alanında gerçekten önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında 2 projeyi tamamladık, gururluyuz. Toplam 48 ay süren titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik bir külliyat çıktı. Bu çalışmaların başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. "
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