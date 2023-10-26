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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'den düzenlenen 8. Aile Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İstikbalimiz olan aile kurumunun korunmasında sizlerin dile getireceği önerilerin çok anlamlı olacağını düşünüyorum. İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesedir. Çok büyük bir nimet eşsiz bir hazinedir. İnsan hayata ailesiyle birlikte hazırlanır. Devletin vazifelerinin başında aile kurumu ve neslin muhafazası gelir. Bu husus Anayasa'mızda da yer almıştır. Aile Türk toplumunun temelidir. Güçlü bir toplum güçlü bir aileden oluşur. Aileyi devletin taşıyıcı sütunu ve kilit taşı olarak görüyoruz.

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"KİŞİ, AİLE ÇATISI ALTINDA TOPLUMUN SORUMLU BİR FERDİ HALİNE GELİR"

Dil ailede öğrenilir. Ahlak ailede kuşanılır. İnanç ailede yerleşir. Karakter burada şekillenir. Kişi aile çatısı altında toplumun sorumlu bir ferdi haline gelir. Okuldan önce ilk ve en önemli eğitim kurumu aynı şekilde ailedir. Yeri doldurulamaz aileye sahip çıkmak devlete topluma ve millete sahip çıkmak demektir. Aileye gerekli önemi vermeyen toplum ekonomik olarak ne kadar iyi olsa da çıkmazdadır.

Cumhur İttifakı'nda LGBT gibi bir anlayış yoktur. Varsın LGBT Millet İttifakı'nın malzemesi olsun tepe tepe kullansınlar. Bizde aile kutsal bir yapı. Bu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz.

"SAPKIN AKIMLARIN HEDEFİNDE AİLE KURUMU VAR"

Modern birey çok daha yalnızdır. Ekran ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere insan daha fazla toplumdan kopmuştur. Evlenme yaşı sürekli yükseliyor. Boşanma oranı her geçen gün artıyor. Çocuk sayısı günden güne düşüyor. Aileye yönelik en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme politikasıdır. Bu küresel bir dayatma haline döndü. Sapkın akımların hedefinde bizatihi aile kurumu vardır.

Aileyi korumak bizim görevimizdir. Buradan bir kez daha ilan etmek isterim ki Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına kesinlikle izin vermeyecektir. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız. Seçim vaadimizde olan Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşunu inşallah yakında gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil, çok daha fazla nüfusumuz olmalı.

"MEDENİ GEÇİNENLER VAHŞEHİ SADECE SEYREDİYOR"

7 Ekim'den bu yana İsrail yönetimi Gazze'de acımasız bir katliam gerçekleştiriyor. İsrail yaşadığı şoku bahane ederek acımasızca katliam gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 12 bin tondan fazla bomba yağdı. Gazze'de 6 binden fazla kardeşimiz şehit oldu. 17 binden fazla kişi yaralandı. 600 binden fazla Gazzeli yerlerinden edildi. Gazze'de yaşananlara tepkisiz kalmak mümkün mü? Gazze'de yaşananlar açık bir zulme ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin ilginç yanı medeni geçinen ülkeler vahşeti sadece izliyor. AB çıkmış henüz ateşkes yapılamaz diyor. Daha ne zaman yapılacak. Biz hiçbir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere sessiz kalmadık kalamayız.

"KÜRESEL VİCDAN HAREKETE GEÇMELİ"

İşlerine gelmezse yaşananlara bakmazlar niye çünkü akan kan Müslüman kanı da ondan. AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir? Küresel vicdan harekete geçmeli. Bölgemizi yangın yerine çeviren bu krizi sona erdirmek için daha ne kadar beklemeli? Bizim prensibimiz bellidir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Biz dün olduğu gibi insanı ve insan hayatını savunuyoruz. Dün olduğu gibi çocuklar ölmesin diyoruz. Tavrımızın doğruluğundan hiçbir şüphe etmiyoruz. Buradan tekrar sesleniyorum. Bu batının sesini çıkarmayan ülkeleri var ya bunlar İsrail'e borçlu olanlardır, ama Türkiye'nin İsrail'e borcu yoktur."