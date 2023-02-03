Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Sultanbeyli ilk yapılaşma dönemlerinde sağlıksız bir şehirleşme örneklerinden biri haline gelmişti.

"SULTANBEYLİ'DEKİ SORUNLARI ÇÖZDÜK"

Biz belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Sultanbeyli'deki sorunları çözdük. Artık 350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri haline geldi.

Gelişen Sultanbeyli'ye bu güzel eserleri kazandıran belediyemizi, belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.

"İSTANBUL'U BİZ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. İstanbul fedakarlık ister, gayret ister. Kendisine tutku ile bağlanılmasını ister. Bu şehre aşkla hizmet edenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz.

İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce çöp, çukur ve çamur vardı İstanbul'da. CHP bu demek.

Bay bay Kemal'e 14 Mayıs'ta dersini vermeye hazır mısınız. Yandaşlarına ders vermeye hazır mısınız. Ben size inanıyorum. Boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımlarla biz bu ülkede tarih yazdık. Fatih karadan kadırgaları yürüttü. Biz de onun torunları olarak Marmara'nın altından raylı sistemi yürüttük.

Herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola geziyorlar. Ne diyor Batı ne diyecekmiş. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var. Biz sadece Allah'a güveniyor sadece milletimizden destek bekliyoruz.

"14 MAYIS'TA BAY BAY KEMAL DİYECEĞİNİZE HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alan zihniyete karşı meydan okumaya hazırlanıyoruz.

Bunlara karşı girdiğimiz her seçim kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Şimdi de yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz.

14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını sandığa gömeceğiz. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyeceğinize hiç şüphem yok."