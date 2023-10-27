Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Giriş: 27.10.2023 - 20:33 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadelerine yer verdi.