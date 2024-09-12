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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

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