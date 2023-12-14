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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F16 konusu ve ikili ilişkiler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 21:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:29
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a, Gazze'deki insanlık dramına 'dur' denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızla sağlayabileceğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinde bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu iletti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde, İsrail'in saldırılarının derinleşmesinin ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini ifade etti.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        İletişim Başkanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ GAZZE'DE YAŞANAN DRAM

        Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

        CUMHURBAŞKANI EROĞAN'DAN TARİHİ SORUMLULUK VURGUSU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

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        GARANTÖRLÜK MEKANİZMASI VE F-16 KONUSU ELE ALINDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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