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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Ayasofya Camisine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı

23.07.2020 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Ayasofya Camisine "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaşın Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için beklediği görüldü.

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