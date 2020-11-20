Çocuklarını kaçırdı, yerini söyleyeni vurdu

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (33) yanında kalan 2 çocuğunu kaçırıp, sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bekir Erdem A. (36),saklandıkları yeri söylediği öne sürülen Hasan Gümen'i (40) silahla vurup, yaraladı.
Denizli'de yaşayan Rusya uyruklu Ekatarina Efimova ve Bekir Erdem A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanmaya kararı aldı. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocukları Irmak Liona A. (5) ve Edgar A.'yı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Anne Efimova, polise kayıp başvurusunda bulundu.
YERİ TESPİT EDİLİP, GÖZALTINA ALINDI
Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),2019'un ekim ayında kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Baba Bekir Erdem A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki eve 13 Aralık 2019'da operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı evde 13 aydır kayıp olan Irmak Liona A. ve Edgar A. bulundu. Aynı evde yakalanan baba Bekir Erdem A., gözaltına alındı.
Bekir Erdem A.'nın, 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli ailenin evinde sakladığı ileri sürüldü. Bekir Erdem A.'nın, yakalandıktan 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin de onları aradığını söylediği belirtildi. Çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
ÇOCUKLAR, ANNELERİNE VERİLDİ
Jandarma karakolunda ifadesi alınan Bekir Erdem A., 'zorla alıkoyma' ve 'kötü muamele', Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed ise 'zorla alıkoyma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devlet korumasına alınan Irmak Liona A. ve Edgar A. annelerine teslim edildi.
'ÇOCUKLARIMI JANDARMAYA SEN İHBAR ETTİN' DEYİP, TETİĞE BASTI
Bekir Erdem A. geçtiğimiz 8 Kasım 2020'de arkadaşı Gökhan S. ile birlikte Hasan G.'yi odun taşıma bahanesiyle Pamukkale ilçesindeki ormanlık alana çağırdı. İddiaya göre Bekir Erdem A., "Çocuklarımı jandarmaya sen ihbar ettin, bulunmalarını sağladın" diyerek belinden çıkardığı tabancayla Hasan G.'ye peş peşe 6 el ateş etti.
Bekir Erdem A. ve Gökhan S. olayın ardından ormanlık alandan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından ve karnından yaralanan Hasan G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayın ardından JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarının ardından şüphelilerin saklandıkları ev tespit edildi. Dün akşam düzenlenen operasyonla Bekir Erdem A. ve Gökhan S., gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!