Çocuk gelin davasında ceza belli oldu

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz yıl ekim ayında ortaya çıkan düğün sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Düğündeki gelin henüz 14 yaşında olan Suriyeli V.M. idi. iddiaya göre V.M. zorla kaçırılmış ardından da cinsel istismara uğramıştı. Tutuklanan 36 yaşındaki C.Ç. ile ilgili ceza belli oldu. Mahkeme sanığı toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
ÖNCE İSTEDİ, SONRA KAÇIRDI
Habertürk’ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, davaya konu olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Suriyeli aile İstanbul Arnavutköy’de şüpheli C.Ç.'nin ailesine ait evde kiracıydı. 36 yaşındaki C.Ç., mağdur V.M.'yi ailesinden istedi. Ancak aile, V.M.'nin yaşı küçük olduğu için kabul etmedi. Bunun üzerine C.Ç. mağdur V.M.'yi kaçırdı. Zorla dini nikah kıydı. Cinsel istismarda bulundu.
AİLESİ TEHDİTLE DÜĞÜNE İZİN VERDİ
Mağdur V.M.'nin ailesini arayarak tehdit etti. Korkan aile düğüne izin verdi. Mağdur ile kına ve düğün yapıldı. Daha sonra anne G.M.'nin gittiği bir dernekte olayı anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Sosyal medyada yer aldı. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonunda 36 yaşındaki C.Ç. tutuklandı. Hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Basit yaralama ve tehdit" suçlarından dava açıldı.
"YAŞI BAKIMINDAN KANDIRILDIM"
Önceki gün davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme de savunma yapan sanık C.Ç., "V.M. ile yaşını bilmeden evlendim. V.M.’nin halası bana yaşını 16-17 olarak söylemişti. Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Eşim 17 bitti 18 yaşındayım diyordu. Anne, babası da böyle söylüyordu. Ben burada kandırıldım. Yaşı bakımından kandırıldım. Biz imam nikahından sonra beraber olduk. Yaşını bilmiyordum. Ailem perişan durumda, hepsi koronavirüs, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
19 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme, dava ile ilgili kararını açıkladı. Sanık C.Ç., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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