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İstanbul'da AVM'de çocuğa maganda dayağı! Sebebi akılmaz

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde kameraya yansıyan maganda dayağı tepki çekti. İddiaya göre, bir şahıs, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü. Olaya tesadüfen şahit olan bir cumhuriyet savcısı, zanlıyı yakalattı

16.07.2021 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
SEBEBİ AKILALMAZ! Son dakika: AVM'de çocuğa maganda dayağı! - Haberler
Çocuğa maganda dayağı! Sebebi akılalmaz
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İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir alışveriş merkezinde kameraya yansıyan şahıs, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü.

İHA'nın haberine göre olay, Bakırköy'de bir AVM'de yaşandı. Baba Turan Sıvacı oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı. Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı. Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi. Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı ise, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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