CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada, "Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder" dedi.

Öztrak, CHP MYK sonrası basın toplantısı düzenledi. Öztrak yaptığı açıklamada, "Görevden almalar siyasidir. Seçimle gelen, seçimle gider. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. CHP olarak, adalet temelli vicdan siyasetinden vazgeçmeyeceğimizden taraf olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz" dedi.

BAHÇELİ'DEN SOYLU'YA TEBRİK

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleriyle ilgili operasyonlardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

MHP Lideri, bu belediyeler ile ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade etti. Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini belirten MHP Lideri, “Hükümete ve size desteğimiz tamdır” dedi.

AK PARTİLİ TURAN'DAN CHP'YE TEPKİ

AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, "3 belediyeye teröre destek gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor. Günümüzdeki CHP ile Atatürk’ün CHP’si arasında sadece isim benzerliği var!" dedi.

CHP'DEN VE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Halkın özgür iradesi ile seçtiği belediye başkanlarına yapılan; demokrasiye yapılmış bir darbedir. Kayyum yağmalarını gün yüzüne çıkarttıkları İçin mi demokrasiye darbe yaptınız?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" dedi.

HDP'DEN TEPKİ: SUSMAYACAĞIZ

HDP'den Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamalarına ilişkin açıklamada, "Bu uygulamaları halkımız asla kabullenmeyecektir. Daha önceden olduğu gibi iradesine, seçilmişlerine, partisine sahip çıkacaktır" denildi.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, kayyum görevlendirmelerine tepki gösterildi. Açıklamada, "Halkın iradesini gasp eden, sandık iradesini ve seçimleri tanımayan bir iktidar karşısında tüm demokrasi güçlerini, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımızı, Meclis içindeki ve dışındaki tüm muhalefet partilerini, sivil toplum kuruluşlarını, sendika ve meslek birliklerini, demokratik dernekleri dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

DESTİCİ: KAYYUM ATAMASI YERİNDE

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur." ifadesine yer verdi.

Terörün tüm unsurlarına karşı içeride ve dışarıda topyekun mücadele kararlılığının bir yönünün de teröre destek veren kişi ve kurumlarla mücadele edilmesi olduğunu vurgulayan Destici, üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasının bu kapsamda olduğunu belirtti.

Destici, şunları kaydetti: "Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir.

Hükümet bunu görmezden gelseydi asıl o zaman hata yapmış olurdu. Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan üç büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim."

AKSAKAL: DEVLETİN ASLİ GÖREVİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yazılı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Halkın oylarıyla seçilerek göreve gelenlerin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirlediği çerçevede görevlerini ifa etmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir."