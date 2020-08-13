HABERTURK.COM / AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün açıklamalarda bulunan CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile ilgili konuştu. Özel yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP şahısların geleceğini planladığı bir parti değildir. CHP'liler kişisel kariyerle değil ülke geleceğiyle ilgilenir. Milletvekillerimiz partimize ve ülkemize dayatılan suni gündemlerle değil, ülke gündemiyle ilgilenmekte kararlı."

CHP'DEN MUHARREM İNCE'NİN İDDİALARINA YANIT

CHP İletişim Koordinatörlüğünden de, Muharrem İnce'nin bugün dile getirdiği iddialara ilişkin açıklama yapıldı. CHP İletişim Koordinatörlüğünden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla millete duyulan saygı gereği yapıldığı belirtilen açıklamada, ilk olarak 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde CHP'nin İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi kampanyasına gerekli desteği vermediği, örgütlerin gerekli desteği alamadığı yönündeki iddiaya yanıt verildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, 2018'de Milletvekilleri Genel Seçimiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi kampanyasına CHP'nin verdiği mali destek miktarının 82 milyon lira olduğu vurgulandı. Bu rakamın 27 milyon lirasının örgütlere Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyasında kullanılmak üzere aktarıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Destek Kampanyası'nda 26 milyon lira bağış toplandığı ve bunun kampanya süresince harcandığı kaydedildi.

Açıklamada, bir önceki seçim kampanyasının toplam bütçesinin sadece 16 milyon lira olduğu aktarıldı.

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayına yakın isimleri siyaseten engellediği ve aday göstermediği yönündeki iddiaya da değinilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil, kazanma potansiyelidir. Bu potansiyel de yapılan anketlerle belirlenmiştir. Öte yandan iddia sahibinin dünürü de dahil olmak üzere yerel seçimlerde de halkın desteğini alan her CHP'li aday gösterilmiştir." ifadesi kullanıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile iletişimini kopardığı, bilgi akışı sağlamadığı iddiasıyla ilgili de şu değerlendirmelere yer verildi:

"Seçim günü saat 16.30'da Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı adayımızı aramış, seçim gecesi sonuçların Sayın Genel Başkanımızla genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet Sayın Cumhurbaşkanı adayımız tarafından kabul görmemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden bir hafta önce Genel Başkanımızın talimatıyla Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzel randevu alarak seçim günü veri akışının nasıl sağlanacağı, diğer siyasi partiler, haber ajansları ve gönüllüler arasında koordinasyonun nasıl işletileceği yönünde bilgi aktarmak üzere Cumhurbaşkanı adayımızı kaldığı otelde ziyarete gitmiştir.

Yaklaşık 3 saatlik bekletmenin ardından Sayın Adıgüzel'e koruması tarafından Cumhurbaşkanı adayımızın görüşmeyeceği bilgisi aktarılmıştır. Ayrıca Genel Merkez yöneticilerimiz tarafından, kendisine basın açıklaması yapması yönünde yapılan önerilerin, hiçbirinin gereği yerine getirilmemiştir."

"SANDIKLARA BÜTÜN SEÇİM DÖNEMLERİNDEN DAHA FAZLA SAHİP ÇIKILDI"

Açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayından ziyade Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanıtımını yaptığı iddiasıyla ilgili de "Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Milletvekili Genel Seçimi de yapılmıştır. İki seçimli bu kampanyada Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Genel Seçim kampanyasının bilboardlarda temsil oranı Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 3/1, filmlerde ise yine Cumhurbaşkanlığı kampanyası lehine 5/1'dir." denildi.

CHP'nin sandıklara sahip çıkmadığı iddiasına karşılık ise CHP'nin seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıktığı kaydedildi.

Sadece kendisi değil, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu çalışmanın yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gösterilen başarı sayesinde CHP ve Millet İttifakı'nın, daha önceki seçimlerde başarısız olunan birçok seçim bölgesinden milletvekili çıkardığına değinildi.

Açıklamada, "Üstelik tüm bahsedilen çalışmalar bütün engellemelere rağmen gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şanlıurfa'da Abdullah Şanlı isimli sandık görevlimiz yaralanmıştır. Buna rağmen CHP sandıklara sahip çıkmayı sürdürmüştür. Kaç sandıkta temsilcimiz olduğu sayısı ise yeni değildir, seçimden hemen sonra CHP intranet sisteminde yayınlanmıştır. Aynı veriler, YSK sisteminde de mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.

"Kürt seçmenlere teşekkür edilmedi" iddiasına da yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Tüm seçimlerde Genel Başkanımız ve Parti Sözcülerimiz seçmenlerimizin inanç ve kökenine bakmadan, hangi partiden olursa olsun, CHP adaylarına oy veren tüm seçmenlere teşekkür etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi aldığı her bir oyun kıymetini bilmekte, demokrasiye sahip çıkan tüm partilerin seçmenlerine bugün de yürekten teşekkür etmektedir."