AYM'nin verdiği kararın ardından yerel mahkemenin kararı uygulamaması sonrası, Berberoğlu'nun, "hak ihlali"ne neden olduğu gerekçesiyle yeniden AYM'ye başvuracağı açıklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu için yerel mahkemenin AYM kararını uygulamamasını AYM'ye taşıdı.