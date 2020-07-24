Adalet Bakanlığı’ndan cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi geldi. Bakanlık mahkumlarla aileleri buluşturma kararı aldı.
BAKANLIKTAN KAPALI GÖRÜŞE İZİN ÇIKTI
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararının ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde mahkumların görüş izni için 81 ile genelge gönderdi. Genelgede, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden yalnızca iki kişiyle bir kez kapalı görüş yapabileceği belirtildi. Görüş izninin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması belirtilen genelgede salgın nedeniyle kapalı ziyaretler öncesinde ve sonrasında alınması gereken tedbirler sıralandı.
HEDİYELER 24 SAAT SONRA TESLİM EDİLECEK
Mahkumlara ziyaret sırasında getirilen hediyelerin 24 saat bekletilmesi istenilen genelgede, ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan mahkumlara izin verilmemesi, yapılacak görüşmelerin ardından ise kapalı görüş alanının en az 15 dakika süreyle havalandırılması ve zemin, sandalye ve masa gibi yerlerin çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle silinmesi istendi.
GİRİŞTE MASKE VE ELDİVEN VERİLECEK
Cezaevlerine girişlerde ziyaretçilere maske ve eldiven verilmesi belirtilen genelgede, giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesini için tedbir alınması hatırlatıldı. Bu arada genelgede Kovid-19 hastası olan hükümlü ve tutukluların tedavileri sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aralıklar yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından 14 gün sürenin dolduktan sonra ziyaretin gerçekleşebileceğini belirtildi.
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