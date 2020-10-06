Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koğuşta, Fırat Tuncel'i (27) iple boğarak öldürüp, kesici aletle boğazını kestikten sonra kanıyla koğuş duvarına lakaplarını yazan Ünsal Ateş (36) ve cinayette kendisine yardım eden Çağrı Yasa'nın (26),cezaları belli oldu.
Olay, 12 Mart 2019 günü Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-9 koğuşunda meydana geldi. İşlediği cinayet nedeniyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasını çeken Ünsal Ateş, 'kasten yaralama' hükümlüsü Çağrı Yasa ile birlikte, aynı koğuşta kaldıkları 'hırsızlık' suçundan hüküm giyen Fırat Tuncel'i, kişisel eşyasını çaldığı gerekçesiyle yattığı ranzada, iple boğarak öldürdü. Yapılan otopside, Tuncel´in kesici aletle boğazının da kesildiği tespit edildi.
CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRME
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hükümlüler Ünsal Ateş ve Çağrı Yasa, Çorum'dan alınarak başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi. Çorum Cumhuriyet Savcılığı, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlamasıyla cinayet zanlısı 2 hükümlü hakkında iddianame hazırladı. İddianame Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, ARKADAŞINI SAVUNDU
İki sanık, kaldıkları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada son kez hâkim karşısına çıktı. Son savunması alınan Ünal Ateş, cinayeti kendisinin işlediğini, arkadaşı Çağrı Yasa'nın olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Çağrı Yasa da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İfadelerin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, 2 sanığın müebbet hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.
KANLA DUVARA LAKAPLARINI YAZMIŞTI
Müebbet hapis cezası alan Ünsal Ateş, önceki savunmasına cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp, boğarak öldürdüğü, meyve bıçağıyla boğazını kestiği Fırat Tuncel'in kanıyla koğuşun duvarına, kendi lakabı olan 'Ateş' ile koğuş arkadaşı Çağrı Yasa'nın lakabı olan 'Çaki' yazdığını ifade etmişti.
ÖLDÜRDÜĞÜ GALERİCİYİ GÖMMÜŞTÜ
Çorum'da 2014'te izinli çıktığı cezaevine dönmeyen Ünsal Ateş, buluştuğu galerici arkadaşı Ümit Şahin'i (32) öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çaptırılmıştı. Ateş, gözaltındaki sorgusunda tüfekle vurup öldürdüğü Ümit Şahin'in cesedini boş bir araziye gömüp, üzerine de taşlar koyarak mezar görüntüsü verdiğini söylemişti.
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