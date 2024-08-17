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        Haberler Spor Futbol İspanya Cenk Özkacar için Real Valladolid iddiası - Futbol Haberleri

        Cenk Özkacar için Real Valladolid iddiası

        İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia forması giyen milli futbolcumuz Cenk Özkacar ile ilgili çarpıcı bir söylenti ortaya atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:33
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        Milli yıldız için transfer iddiası
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        İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Valencia Teknik Direktörü Ruben Baraja'nın ilk 11'de düşünmediği 23 yaşındaki isim, takımdan ayrılma aşamasına geldi.

        Haberde yeteneklerini gösterebileceği bir proje bulmak isteyen Cenk'in Real Valladolid ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

        Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 1.90'lık savunmacı, 1 asistlik katkı sağladı.

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