Çengelköy'de tarihi camide yangın!

Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.