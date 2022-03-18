İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villarreal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City-Atletico Madrid | Chelsea-Real Madrid

Benfica-Liverpool | Villarreal-Bayern Münih