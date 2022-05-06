Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair basın toplantısı düzenliyor. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka kulüplere dil uzatma hakkı vermez. Kazanmanın ve kaybetmenin bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız, saygılı olacaksınız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. 'Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde futbola müdahalesi başarısız olmuştur' diyor. Fenerbahçe sadece kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın, bu örgütten kurtulması için de mücadele vermiştir' diyor.

(Barkovizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Koç'un mektubuna verdiği cevap gösterildi)

Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Fenerbahçe'nin duruşundan bahsetmiştir. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Şampiyonluk kutlamalarında '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesini kullanarak devletimiz tarafından da bunu onaylamıştır.

Söz konusu kulübün (Trabzonspor) başvurduğu her kapıdan reddedildikleri mahkeme kararlarını da hatırlayalım. CAS, UEFA, FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi... Gidebileceğiniz her mahkemeye gittiniz. Avukatlara dünyaca para harcadınız, bazılarının fetöcü avukatlar olduğu da ortaya çıktı.

"2010-2011 KUPASI ASLA SİZDE OLMAYACAK"

Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunuz ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır.

Havaalanı banklarında yorgun fotoğraflarınızı servis ettiniz. 80'lerde hayali ihracatçılar vardı, sayenizde hayali şampiyonluklar vadeden yöneticiler gördük. Haklı değildiniz. Haklı olsaydınız, o kupa bu müzede durmuyordu. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın.

"BU CESARETİ NASIL BULUNUYORSUNUZ?"

Trabzon il sınırında bize yapılan, bize göre FETÖ'nün parmağı olan, hala faili meçhul olan bir olay var. Türkiye'de bu seviyede faili meçhul olay yoktur. Siz açtığınız pankartla, bu olaya sahip çıktınız. Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?

Kulüp yöneticilerinin, federasyon yetkililerinin, bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Aynı prosedürleri biz de yaşıyoruz. Güvenlik görevlilerinin de bu durumu amirleriyle paylaşmama ihtimali yoktur. 'Silahsız sevinin' diyerek o pankartı oraya asmak, akıl tutulmasıdır.

"BU PAÇAVRA NASIL İÇERİ ALINDI"

12 yaşında bir çocuğun 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar?

Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız! Her devirde ve her kurumda kullandıkları maşaların maskelerini düşürürüz ve ayakta kalırız. Devletimizin en tepesindeki insanlara sesleniyorum, artık bunlara izin vermeyin.

"TÜRK FUTBOLUNU YÖNETENLERİ BASKI ALTINDA BIRAKIYORSUNUZ"

Maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler, sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası gibi algılanmasına ne yazık ki sebep verdi. Çünkü başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa önem veren siyasetçiler, bürokratlar vardır. Siyasetçilerimizin de bir takıma gönül vermesi normaldir. Ama bu durum baskı oluşturmaktadır.

Son yıllarda Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz.

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