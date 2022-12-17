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Son dakika haberi Büyükçekmece'de kaza! 1 ölü

Büyükçekmece Güzelce E-5’te meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T. hayatını kaybetti. Minibüs şoförü gözaltına alındı

Giriş: 17.12.2022 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Büyükçekmece'de kaza! 1 ölü
Büyükçekmece'de kaza! 1 ölü
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İHA

Büyükçekmece'de servis minibüsünün çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

Güzelşehir'de D100 kara yolundan geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T.'ye, Ankara istikametine giden Nedim Y. yönetimindeki servis minibüsü çarptı.

Kazada savrulan genç kız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mine T. kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Minel T.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisi, minibüsün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen kara yoldaki trafik, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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