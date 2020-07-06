İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği illerden Bursa'da koronavirüs vakalarının artmasına rağmen, vatandaşların duyarsızlığı tepki çekiyor.

Bursa'da düğün dernek, kına eğlencesi asker uğurlaması derken, koronavirüs vakalarının artması sonucu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da özel olarak Bursalıları uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan vatandaşlar kadar işverenler de açılışların kalabalık olması için dansöz çağırmayı ihmal etmedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntü, sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.