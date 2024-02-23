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        Haberler Gündem Güncel Deprem Son dakika: Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu?

        Son dakika haberi Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

        Bursa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde merkezüssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana geldi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:46
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        Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        BURSA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

        Vali Demirtaş, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor." dedi.

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