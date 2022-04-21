Burak Yılmaz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği 36 yaşındaki santrforun MLS'ten teklifler aldığı ileri sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Burak, Lille'deki sözleşmesinin bitmesinin ardından, ailesiyle birlikte ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

Haberde, transferin gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz'ın, Yasin Özdenak'tan sonra MLS'te forma giyecek olan ikinci Türk futbolcu olacağı belirtildi.

BURAK YILMAZ'IN LILLE KARNESİ

Bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda toplam 36 maçta giyen Burak Yılmaz, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Kral, ligde 4 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol kaydetti.

Burak Yılmaz geçen sezon ise 33 maçta 18 gol atıp 5 de asist yapmış ve şampiyonluğun en önemli mimarı olmuştu.

Burak Yılmaz, A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası bileti alamadığı Portekiz maçı sonrasında Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Ay-yıldızlı formayla 77 maçta 31 golü bulunan Burak Yılmaz, Portekiz maçındaki kritik penaltıdan yararlanamamıştı.