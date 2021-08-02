Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Morutan için hiçbir resmi görüşme olmadı. Olmayacak. Menajerlerin bizi transfere zorlama oyununa gelmeyeceğiz. Buna pabuç bırakmayacağız. Biz kendi stratejimizi uyguluyoruz. Morutan ile herhangi bir resmi görüşme olmadı, olmayacak."

"Halil Dervişoğlu'nun kulübüyle konuşuyorum. Ben şöyle bir karar aldım. Bütün kulüpler ve oyuncu menajerleriyle aracı kullanmadan kendim görüşüyorum. Halil Dervişoğlu bunlardan biri. Birkaç oyuncu daha var."

"Falcao ve Feghouli ile konuştum. Bu ücretlerin, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanmasında ödenmesinin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını istedim. Kendilerini maliyet açısından kadroda düşünmüyoruz. Bu yönetim kararıdır."