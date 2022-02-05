Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

Sevgili Hayri abi, geçmişte fikir söyleyenlere hain muamelesi yapıldığı konusunda haklısınız. Ama bizde yok. Her türlü eleştiriye, her türlü teklife açığız. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri adına buradayız, onların bu kulübün sahibi olduklarının bilincinde olarak buradayız. Yaşanmışlıklar eksik dediniz, Galatasaray'ı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi?

Çok tecrübeli büyüklerimizin bize bıraktığı miras, Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu an bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda. Biz gençleştirme projesi demedik, yeni bir futbol stratejisi, genç oyuncular, bonservis getirecek oyuncular. Bunların yanında tecrübeli isimler de olacak. Tamamen genç bir ekip kuracağız demedik.

Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisi bedava kiralanmak suretiyle Şili Milli Takımı'nın orta sahasını kiraladık ve Barcelona'nın yedek kalecisini aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Gomis konusu, Türkiye'yi çok iyi bilen, Mustafa'nın hala Afrika Kupası'nda olduğu bir dönem, Diagne'nin de sakat olduğu dönemde bütçemize en uygun isimleri kadromuzu güçlendirmek adına transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir geri dönüş yoktur.

Metin Öztürk çıktı ve kısa konuştu. Sahada ve masada sıfırız dedi. Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkak, bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz sizin algınızdır. Her yerde, çok güçlü şekilde masadayız.

Açık konuşalım, samimi olalım artık. Galatasaray'ın ciddi sorunları olduğunu söyledik. Özellikle geçmişe dönük, hiçbir başkanı, hiçbir kişiyi eleştirmek istemiyorum. Eleştirmemeye devam edeceğim. Galatasaray, iyi bir dönemden geçmiyor.

Bankalar Birliği imzalandı ama gerçeği var. Ödemezseniz, bankalarla ortak hesaptaki paralar var. İsterse bankalar paraları yönetime kullandırmazlar. İsterlerse, şunu başkan seçmezsen gelirleri kullandırmıyorum diyebilirler. Galatasaray bu gerçekle karşı karşıyadır.

İçeride hala benim yöneticilerime, ben kendimi geçtim. Profesyonel çalışanlara, tek tek yöneticilerime Galatasaraylılar tarafından itibar suikasti yapılıyor.

Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır. Olmayan şey için haber çıkıyor, üyemiz tarafından doğruymuş gibi kabul ediliyor. Hesap soruluyor.

Biz hiçbir şeyi saklamıyoruz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaray'dan saklayacak halimiz yok. Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Burada yıpranmayı göze alıyoruz, her şeyi çözmek üzere gerekeni yapacağız.

Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor.

Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim ben. Başka hatalar vardır, onun da gereği neyse önlemini aldık. Onlar da toparlanacak, düzelecek.

Galatasaray, sahada bu kadar hepimizi rahatsız eden, beni de çok fazla rahatsız eden, sorumluluğunu da aldığım sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Kimsenin şüphesi olmasın.

Galatasaray Lisesi öğrencilerinin hafta sonu izinlerinin kalktığı, üye başvurularının sosyal medyada dolaştırıldığı, çocukların ailelerinin linç edildiği, divan kurulu toplantılarının linç edildiği bir Galatasaray teslim aldık.

Bugün Galatasaray'da, değerlerine, üyelerinin ayrışmamasına sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bunu üyelerimize rağmen yapmayacağız. Bizi seçen üyelerimiz gereken kararı verirler. Biz de onların verdiği her karara saygı duyarız.

Ama bu görevde kaldığımız son ana kadar Galatasaray'ın haklarını, birlikteliğini savunmaya, Galatasaray'ı da içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için azami gayreti göstermeye ve bunu da camiamızla birlikte yapmaya devam edeceğiz.

Birlikte çok şey başaracağız derken, kendi ekibimizle değil, bütün Galatasaray'la birlikte çok şey başaracağız dedim. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, herhangi bir yönetimin tek başına çözebileceği bir durum değildir dedim.

O masayı da herkese açtık, herkesin fikirlerine, önerilerine, çalışmak isteyen varsa da, herkesin beynine, zekasına ihtiyacımız var. Buna son derece açığız. Neye açık değiliz? Galatasaray'da seçimden seçime girmek için arkada yapılan dedikodulara, itibar suikastine, Galatasaray'ın sabah akşam değerlerinden bahseden ancak ömürleri boyunca bunun aksini yapmış kişilere karşı durmaya devam edeceğiz.

Ben bir Galatasaraylıyım, arkadaşlarım da Galatasaraylı. Bizim için buradan bulunmanın bir şeyleri düzeltebiliyorsak bir anlamı var. Bu anlamda belki de en zor dönemdeyiz. Buradan kalktıktan sonra da hesap verilebilir insanlarız.

Buradan gidince de aranızda olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yapacaklarımızı bize burada yine sormaya devam edebileceksiniz. Biz aday olan ve sonra kaybolan yönetim ve başkan olmayacağız.

Dedikodularla, itibar suikastleriyle Galatasaray'ın geleceğini köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Biz Galatasaray'ın genel kurulunun Galatasaray'ın en üst kurulu olduğunun bilinci ile Galatasaray'ı yönetiyoruz.

Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim.