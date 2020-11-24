Bülent Arınç görevinden istifa etti!

Son dakika Bülent Arınç istifa etti! Bülent Arınç neden istifa etti?

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Arınç, istifasını Twitter üzerinden duyurdu.

BÜLENT ARINÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Arınç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, "İsimler üzerinden tartışmayalım" diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirmeliyim.

Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm göz yaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım.

Yeni aynı televizyon programında dile getirdiklerim, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olmama hasebiyle farklı yönlere çekildi. Oysaki programda görüşlerimi YİK üyesi olarak değil, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığımı defalarca belirttim.

Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum.

Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın, şahsılar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİM"

Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım.

Bu süre zarfında verimli çalışmalar sürdürdüğüm Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partinin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim.

Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim.

Derdimiz memleket derdidir. Memleketimizin huzura, refaha ve mutluluğa kavuşması için ne fedakarlık yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DOĞRULADI

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da istifanın kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" denildi.

BÜLENT ARINÇ HABERTÜRK'TE NE DEMİŞTİ?

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un operatörlüğündeki canlı yayın programında gazeteci Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamaları tartışma yaratmıştı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuşan Bülent Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

Mahkemelerin aldığı sözkonusu kararlarla ilgili olarak "delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri" diyen Bülent Arınç şöyle konuşmuştu:

"DEMİRTAŞ'IN YAZDIĞI DEVRAN İSMİNDE KİTAP VAR. NE OLUR ONU ALIP OKUYUN"

"Selahattin Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben corona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek.

"KAVALA'NIN TUTUKLU KALMASINA HAYRET EDİYORUM"

Osman Kavala ile ilgili bir soru üzerine görüşlerini açıklayan Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Osman Kavala 2017'den beri 3 buçuk yıldır tutuklu. Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ: FİTNE ATEŞİ YAKILMAYA ÇALIŞLDIĞINI GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Bülent Arınç'ın bu açıklamalarının ardından, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından savunulmaz" diye tepki göstermişti.

BAHÇELİ: DEVRAN İSİMLİ KİTAP BİR TERÖR ANLATISIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bülent Arınç'ı şu sözlerle eleştirmişti: Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan "siyaset eskisi bir şahsın", televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapmasının, "kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklık" olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi, suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Terörist Demirtaş’ı ve Kürt kökenli kardeşlerimizi tanımak için Devran isimli hikaye kitabının okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen, milletimizin gözünün içine baka baka yapmıştır. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı kitaptan değil, hayatın bizatihi içinden, milletimizin şerefli mensubu olmalarından, anıda, acıda ve gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımız zaman tıpatıp kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir. Demirtaş’a masum gözüyle bakıyorsan, teröristlerin saldırısıyla şehit olan Yasin Börü’ye, Eren Bülbül’e, 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Emzikli bebeklerin öldürülmelerini nasıl anlatacaksın? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın? 6-8 Ekim olaylarında katledilen 53 insanımızı nasıl izah edeceksin?

Sayın Arınç nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran? Sen Devran’ı bırak da Mehmetlere bak, belki olmayan vicdanın kanar. Sen terör kervanına girmeyi bir kenara bırak da, millet ne diyor, tarih ne diyor, şühedamız ne diyor ona dikkat et, bunları kendine rehber tayin et. 'Özgürlükçü düşünelim' diyor, yani demek istiyor ki teröristler serbest kalsın, Türkiye’ye kastedilsin. Bu ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir? Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, milletin demir yumruğu layıktır. Bülent Arınç, Türkiye’ye kim tuzak kurmuşsa, Cumhur İttifakı’na kimler hasımsa, iç barış ve huzur ortamını kimler bozmak istiyorsa onlara muhabbetle yaklaşmaktadır. Gezi olaylarının sponsoru olan Sorosçu Osman Kavala’nın, özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür? Aynı görüşü CHP de seslendirmektedir. Kaldı ki, CHP’li sözcüler Arınç’ı vicdan olarak tanımlayıp takdir etmişlerdir. O halde vicdanı yeniden tarif etmek hepimiz için ana görevdir. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terör sevicidir, fitnenin elebaşıdır."

İSTİFANIN PERDE ARKASINDA NE YAŞANDI?

ARINÇ: "SİZE VE PARTİME ZARAR VERMEMEK İÇİN YİK ÜYELİĞİNDEN AYRILMAK İSTİYORUM"

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Bülent Arınç'ın istifa etmesinin perde arkasını yazdı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, telefonla 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ı telefonla aradı. Arınç'ın Habertürk Televizyonu'ndaki sözleri ve son tartışmalar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programda neler söylediklerini tam olarak detaylı şekilde anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı şeylerin çarpıtılarak olumsuz gündem yapılmasından duyduğu rahatsızlığı iletti. Arınç, sözlerinin ve ardından yapılan tartışmaların kişiler üzerinde yoğunlaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu tartışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye zarar vermesinin de kendisini üzdüğünü söyledi. Arınç konuşma sırasında birkaç kez Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmak istediğini belirtti. Konuşmanın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arınç, istifa konusunda anlaşıp helalleştiler. Arınç, daha fazla polemiğe ve rahatsızlığa yol açmadan, AK Parti'nin yıpratılmasına izin verilmeden görevden istifasını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da istifayı kabul etti. Konuştuğum kaynaklar, bunun AK Parti'den istifa ve yol ayrımı anlamına gelmediğini, sadece Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini kapsadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma sırasında, "yola devam" ifadesini kullandığı belirtildi.