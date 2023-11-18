BUDO'da tüm seferler iptal edildi!
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi.
İHA'da yer alan habere göre iptal edilen seferler şu şekilde: "08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)."