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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava şartları nedeniyle BUDO'da tüm seferler iptal edildi! - Güncel haberler

        BUDO'da tüm seferler iptal edildi!

        Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:34
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        BUDO'da tüm seferler iptal edildi!
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        Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi.

        İHA'da yer alan habere göre iptal edilen seferler şu şekilde: "08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)."

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