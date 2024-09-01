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        Haberler Gündem Politika "Bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim" | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi "Bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu akşam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip, tüzükle ilgili geldiğimiz noktayı anlatıp önerilerini alacağım ve görüşlerini Tüzük Komisyonu'na teslim edeceğim" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:02 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:43
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        "Bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimsenin 'Bu öncekinden kötü oldu.' demeyeceği, 'Bir kazanımda geri gittik.' demeyeceği ama çok önemli kazanımları hep birlikte elde edeceğimiz bir tüzüğü ortaya çıkaracağız. En iyi tüzüğün üzerinde uzlaşma çabamız var. Bunun dışında kimsenin bir planı, projesi, çabası yok." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca Keçiören'de "Tüzük Kurultayı" gündemiyle düzenlenen Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Genel Başkan seçildiği kurultay günü "CHP değişirse Türkiye değişir." dediklerini anımsatan Özel, şunları söyledi:

        "Bu önemli sorumluluk, partinin Türkiye'yi değiştirecek şekilde kendini değiştirmesini öğütlüyordu. Bunun iki tane somutlaşmış hali var. Bir tanesi parti tüzüğü. Siz Türkiye'ye demokrasi vadediyorsanız, kendi içinde demokratik olacaksanız. Bir diğeriyse partinin programı. Biraz kısalması, netleşmesi gerekiyor. CHP iktidar olduğunda 'Türkiye'yi nasıl yönetir?' sorusuna cevap vermesi gerekiyor."

        "SAHTE TÜZÜK TASLAKLARIYLA ÇIKIYORLAR"

        Tüzük Kurultayı öncesinde "havada tüzük taslaklarının uçuştuğunu" ifade eden Özel, şöyle konuştu:

        "Partiyi, sosyal medyadan ve televizyon programlarında, iktidara müzahir gazetecilere sızdırdıkları sözde bilgilerle karıştıramayanlar, şimdi sahte tüzük taslaklarıyla çıkıyorlar. Tüzük taslağının Ankara İl Danışma Kurulunun görüşü alınmadan şekli verilmiş olabilir mi? Parti Meclisi ile tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Yarın Türkiye'nin dört bir yanından 128 milletvekili gelip tüzüğü konuşmadan tüzüğün bir taslağı oluşmuş olabilir mi? İddia ediyorum, Türkiye'nin en demokratik, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi en öne alan, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir şekilde, kimsenin 'Bu öncekinden kötü oldu.' demeyeceği, 'Bir kazanımda geri gittik.' demeyeceği ama çok önemli kazanımları hep birlikte elde edeceğimiz bir tüzüğü ortaya çıkaracağız. Keşke oy birliğiyle çoğunluk olsa, Türkiye'ye çok iyi bir mesaj olur ama en iyi tüzüğün üzerinde uzlaşma çabamız var. Bunun dışında kimsenin bir planı, projesi, çabası yok."

        Kurultayda tüzük belli olduktan sonra parti programının hazırlığına başlayacaklarını belirten Özel, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e en kısa sürede geçiş ve ülkeyi yönetme konularını çalışacaklarını dile getirdi.

        Özel, bu akşam önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek tüzükte gelinen noktayı anlatacağını, kendisinin önerilerini alacağını ve bunları yarın tüzük komisyonuna teslim edeceğini söyledi.

        "CUMHURBAŞKANINA GİDİLİR, CUMHURBAŞKANI GELİR"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesi üzerine zaman zaman suni tartışmalar olduğuna değinen Özel, şöyle devam etti:

        "Bir, Cumhurbaşkanına gidilir, Cumhurbaşkanı gelir. İki, forslu Türk bayrağı bizde yoktu. İlk önce Cumhurbaşkanına gittik, bize üç koltuktan birini gösterdiler, itiraz ettik. 'Telafi etmek için size gelsek olur mu?' dediler. Bizim düzenimizde oturmayı kabul ettiler. Dedim ki 'Cumhurbaşkanı geliyorsa, kanuna göre üzerinde Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak çekilir. O bayraktan Cumhurbaşkanlığından bir tane isteyin. Ama geri vermeyin, 'İleride çok kullanacağız.' deyin. Ben örgütün bu meseleye mutabakatından, anketlerde verdiği destekten çok memnunum."

        Özel, ağustosun Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yanı sıra 30 ve 31 Ağustos'ta da Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerini yapıyor. Tören bittikten sonra bir gelenek var, kılıç çekiyorlar, birinci olan bir ant içiyor. Bu metin, 2016 yılına kadar resmi törende okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuş. Sonrasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demişler, birileri bundan rahatsız olmuş. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demeyen bir teğmen varsa, beka sorunu oradadır. 'Mustafa Kemal'in askeriyim.' demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak, yandığımızın resmi oradadır."

        Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

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