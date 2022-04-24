Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Ümraniyespor sevindi. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren goller 2 ve 6. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi. Boluspor'da Kasongo 81'de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 63'e yükseltirken, küme potasına yakın Boluspor ise 38 puanda kaldı.