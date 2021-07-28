Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Bolu'daki göçmenlerin su faturaları ile katı atık bedellerine 10 kat zam yapacağını açıklaması sonrası "görevi kötüye kullanma" ve "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün şehirde yaşayan göçmenlerin su faturalarına ve katı atık bedellerine 10 kat zam yapacağını açıklamasının ardından Habertürk TV'de konuşmuştu. Özcan, "Ben dediklerimin arkasındayım. Bedel ödenmesi gerekiyorsa, bu bedeli ödemeye hazırım. Asla geri adım atmam. Bundan sonra yapmam gerekeni yaparım" dedi. Bu konuda CHP'den kendisine yönelik bir görüşme olup olmadığı konusunda ise Özcan, "Hayır, almadım. Ama partim bu çizgimi biliyor. Alsam da onu da umursamayacağım" diye konuştu.
Özcan'ın bu açıklamalarının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerin kendisini bağladığını belirterek, "Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır" ifadelerini kullanmıştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Bir belediye başkanı, bizim burada 10 tane açılış planlarken, bir başka ilin belediye başkanı da 'göçmenlere suyu 10 katına satacağım' diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, insanlığın temel ihtiyaçları, cezalandırma konusu olamaz. Bu ahlaka aykırıdır. Biz Çanakkale Savaşı'nda hatıralardan biliriz ki, savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz. Göçmene garibana 10 kat su satacağım, diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız" diye Tanju Özcan'a tepkisini dile getirmişti.
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