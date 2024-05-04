Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güzergah SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı

        Son dakika haberi 'Boğaz'da gemi trafiği 6 saat askıya alındı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda bugün, saat: 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Boğaz'da gemi trafiği 6 saat askıya alındı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.

        AA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "İstanbul Boğazı'nda bugün, saat: 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alınacak" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul boğazı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa