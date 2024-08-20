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Korkunç olay, geçtiğimiz cuma günü saat 01.30 sıralarında Bodrum Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. Olayda bir evden silah sesleri duyulduğu yönünde polise ihbar geldi.

Adrese gelen ekipler, evin salonunda 2 kişiyi silahla vurulmuş halde ölü buldu. Ölenlerden birinin koltukta, diğerinin de yüzü sehpaya dönük şekilde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çifte cinayetin işlendiği evde 28 adet boş kovan bulundu.

Üzerlerinden nüfus cüzdanı ve telefon çıkmayan iki kişinin kimliği, yüz tanıma ve parmak iziyle belirlendi. Ölenlerin Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat olduğu anlaşıldı. REKLAM Hayatını kaybeden iki kişinin, “Uyuşturucu madde bulundurma kullanma”, “kasten yaralama”, “Hırsızlık” gibi suçlardan emniyette kayıtları olduğu belirlendi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU İki kişinin ölümüyle ilgili Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip oluşturdu. Bölgedeki kamera kayıtları tek tek incelendi. Şüphelilerin beyaz bir araçla olay yerinden kaçtıkları ve iki kez araç değiştirdikleri belirlendi.

CİNAYETTEN ÖNCE EVİ TERK ETTİLER Polis, cinayetin işlendiği adresi mercek altına aldı. Evin kiracısı Hayrettin Darıcı, İstanbul'dan tanıdığı arkadaşı Eşref Türk'ün boşandığı eşi Ezgi Yalçın ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Eşref Türk'ün de zaman zaman eve geldiği tespit edildi. Polisin tespitlerinde önemli bir ayrıntı da yer aldı. Cinayetten önce Hayrettin Darıcı ile birlikte Ezgi Yalçın ve çocuklarının söz konusu evi terk ettiği, Yalıkavak'ta başka bir kiralık villaya geçtiği belirlendi. Salonda ölü bulunan Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat'ın ise öldürülmeden 3 gün önce eve geldiği tespit edildi. Bu süre içerisinde, Eşref Türk ve Erhan Şitilbay'ın eve birkaç kez giriş çıkış yaptıkları ve öldürülenlerle görüştükleri tespit edildi. REKLAM

12 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ Polis, iki kişinin öldürülmesiyle ilgili toplam 12 şüpheli tespit etti. Polisin değerlendirmesine göre, Eşref Türk ve Hayrettin Darıcı cinayeti azmettirdi. Ezgi Yalçın'ın da aralarında olduğu 4 kişi ise cinayetin planlanmasına ve kaçışlara yardım etti. Olay günü eve gelen 6 kişinin de cinayeti işlediği belirlendi.

Öldürülen Ferit Yıldız 1'İ KADIN 4 KİŞİ TUTUKLANDI Polis, 12 şüpheliden 7'sini yakaladı. Aralarında Hayrettin Darıcı ve Ezgi Yalçın'ın da olduğu 4 şüpheli tutuklandı. Cinayetin azmettirici olduğu değerlendirilen Eşref Türk'ün aralarında olduğu 5 şüpheli ise firari. Şüphelilerden 2'sinin tekneyle kaçtığı tespit edildi.

REKLAM AZMETTİRENİN SUÇ DOSYASI KABARIK Polisin yaptığı incelemelerde, Eşref Türk'ün sahtecilik, dolandırıcılık ve nitelikli yağma gibi suçlardan 67 adet aranmasının olduğu belirlendi. Eşref Türk'ün daha önce de kendini MİT mensubu olarak tanıtıp Laleli'de Suriyeli bir iş insanının 90 milyon liralık para dolu 6 valizini çaldığı ve bu olaydan da firari olduğu ortaya çıktı. Para dolu 90 milyonluk valizin bahis ve uyuşturucu parası olduğu iddia edilmişti. Tutuklanan Ezgi Yalçın'ın da Eşref Türk'ün para trafiğini yönettiği belirtildi.

Öldürülen Ferit Yıldız ÇİFTE CİNAYET NEDEN İŞLENDİ? Organize ve planlı şekilde işlenen cinayetle ilgili sır perdesi ise hala tam olarak aralanabilmiş değil. Polis, cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Cinayeti azmettiren kişinin Daltonlar adı verilen grubu tetikçi olarak kullandığı iddia ediliyor. 90 MİLYONLUK SOYGUN NASIL OLDU? Eşref Türk'ün daha önce de İstanbul Laleli'de Suriyeli bir iş insanının 90 milyon liralık para dolu 6 valizin çalınması olayına karıştığı ortaya çıktı. Ordu Caddesi üzerinde iki yıl önce gerçekleşen olayda, şifreli valizleri taşıyan 6 Suriyeli'nin önü kesildi. Eşref Türk kendini MİT mensubu olarak tanıttı. Silah zoruyla valizleri taşıyan Suriyelileri siyah bir minibüse bindirdi. Yolda Suriyelileri indiren Eşref Türk, para dolu valizlerle kayıplara karıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ve dava dosyasında ise çalınan paranın kaynağına dair bir bilgi yer almadı. Suriyeli iş adamı, polise verdiği ifadede paranın hayvan ticaretinden sağlandığını söyledi. MASAK tarafından herhangi bir inceleme yapılmadı. Polisin araştırmasına göre, Eşref Türk'ün adı daha önce de yasa dışı bahis olaylarına karışmıştı.