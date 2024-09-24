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        Haberler Dünya Son dakika haberi BMGK Lübnan için toplanacak | Dış Haberler

        Son dakika haberi BMGK Lübnan için toplanacak

        BM Güvenlik Konseyi yarın (25 Eylül) Lübnan için toplanacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2024 - 23:19 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:06
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        BMGK Lübnan için toplanacak
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.

        Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.

        Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

        Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

        BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

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