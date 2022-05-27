Blinken'dan Türkiye müzakereleri açıklaması

AA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta görüştüğünü ve bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de NATO'ya katılacağına inandıklarını belirtti.