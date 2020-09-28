AA

Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdü. Gözaltına alınan Müjde D.'nin, 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğunu belirlendi.



Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokağı'nda bir evde Müjde D. (24) ile dini nikahla beraber yaşadığı Fırat E.'nin kardeşi İsmail E. (33) arasında ailevi meseleler yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Müjde D.'nin, mutfaktan aldığı bıçakla İsmail E.'yi göğsünden yaraladığı öne sürüldü.

MÜDAHALAYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine gelen olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İsmail E., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

122 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan Müjde D., önce Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne; işlemlerinin tamamlanmasının ardından da kucağında taşıdığı 1 yaşındaki bebeğiyle adliyeye götürüldü. Şüpheli kadının, savcılık sorgusu sürerken, polis ekipleri yaptıkları araştırmada Müjde D.'nin 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğunu belirledi.