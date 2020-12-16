Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplanıyor.

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