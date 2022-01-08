Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Bir süredir Fenerbahçe yönetiminin temas halinde olduğu Bilic'in hafta başında İstanbul'a geleceği öğrenildi. Hırvat teknik adamın Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetimi Slaven Bilic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Sarı lacivertli yönetim sezon başında da 53 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek istemiş ancak Çin Kulübü izin vermemişti.

Kariyerinde Hajduk Split, Hırvatistan Milli takımı, Lokomotiv Moskova, West Ham United, Al-Ittihad, West Bromwich Albion ve Beijing Gouan'da görev yapan Slaven Bilic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.

53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.