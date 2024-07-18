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        Haberler Dünya Son dakika haberi Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

        ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kovid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray, Biden'ın semptomlarının hafif olduğunu ve Başkan'a aşı yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.07.2024 - 01:34 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:55
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        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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        Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Biden'ın Kovid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

        Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

        Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

        Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

        Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

        Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.

        Reuters'ın bildirdiğine göre ABD Başkanı Biden, gazetecilere "iyi hissettiğini" söyledi.

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