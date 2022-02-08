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ABD Başkanı Joe Biden "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, ABD, Almanya ve NATO harekete geçmeye hazır....." dedi.

Biden konuşmasında şöyle sürdürdü: "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz."

"EN AĞIR EKONOMİK YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusyanın Ukraynayı işgal etmesi durumunda şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri bir saldırı olması durumunda, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını ve bunun Rusya için çok ağır bir bedeli olacağını söyledi.

ALMANYA: BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK

ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır." dedi.

Yaşanan gerilim nedeniyle çok zor bir durumda bulunulduğunu belirten Scholz, "Ukrayna'ya askeri bir tehdit olduğu aşikar ve Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkında yoğun bir çalışma yaptıklarına işaret eden Scholz,"Ukrayna'ya saldırı olması durumunda hızlıca karar alabilecek durumdayız." ifadesini kullandı.

Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının durumunun sorulması üzerine Scholz, projenin adını anmadan, "Yaptırım durumunda bir ve birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Scholz, ayrıca Normandiya formatında Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasındaki diplomatik kanalların yeniden canlandırılmasının önemini sözlerine ekledi.